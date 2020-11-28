Сьогодні стартує Кубок світу з біатлону
У перший день змагань відбудуться індивідуальні гонки, повідомляє Укрінформ.
Чоловіча гонка на 20 км з чотирма вогневими рубежами (початок о 12.00) пройде за участю українців Дмитра Підручного (2-й стартовий номер), Артема Прими (5), Антона Дудченка (49), Руслана Ткаленка (78), та Богдана Цимбала (96).
У жіночій індивідуальній гонці на 15 км (початок о 15.20) Україну представлятимуть Юлія Джима (19), Віта Семеренко (22), Олена Підгрушна (50), Дар'я Блашко (77), і Катерина Бех (87).
У програмі фінського етапу Кубка світу також спринти, гонки переслідування та класичні естафети.
Наступні етапи Кубка світу з біатлону пройдуть в австрійському Гогфільцені (11-20 грудня), німецькому Обергофі (7-17 січня), італійському Антгольці (21-24 січня), чеському Нове-Мєсто (4-14 березня) та норвезькому Голменколлені (18-21 березня).
Чемпіонат світу з біатлону 10-21 лютого прийматиме словенська Поклюка.