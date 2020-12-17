Кубок світу з біатлону: четвертий етап в Гохфільцені відкриває чоловічий спринт
Укрінформ
Четвертий етап Кубка світу з біатлону у Гохфільцені (Австрія) розпочнеться у четвер, 17 грудня, чоловічою спринтерською гонкою.
О 15.15 за київським часом Україну на 10-кілометровій дистанції з двома вогневими рубежами представлятимуть Богдан Цимбал (2-й стартовий номер), Артем Прима (34), Дмитро Підручний (42), Антон Дудченко (49) та Руслан Ткаленко (95), передає Укрінформ.
18 грудня відбудеться жіночий спринт, 19 грудня пройдуть гонки переслідування.
Австрійський етап Кубка світу завершиться 20 грудня масстартами.