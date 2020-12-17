Кубок світу з біатлону: четвертий етап в Гохфільцені відкриває чоловічий спринт

Четвертий етап Кубка світу з біатлону у Гохфільцені (Австрія) розпочнеться у четвер, 17 грудня, чоловічою спринтерською гонкою.

О 15.15 за київським часом Україну на 10-кілометровій дистанції з двома вогневими рубежами представлятимуть Богдан Цимбал (2-й стартовий номер), Артем Прима (34), Дмитро Підручний (42), Антон Дудченко (49) та Руслан Ткаленко (95), передає Укрінформ. 18 грудня відбудеться жіночий спринт, 19 грудня пройдуть гонки переслідування. Читайте також: Збірна України назвала склад на спринт IV етапу Кубка світу з біатлону Австрійський етап Кубка світу завершиться 20 грудня масстартами.