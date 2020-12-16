Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії А

«Ювентус» і «Мілан» переможуть, інтрига та голи в матчі «Інтер» - «Наполі».

Незважаючи на те, що вже грудень, чемпіонат Італії у самому розпалі. Команди ведуть дуже щільну боротьбі за перше місце в таблиці. Як можуть зіграти команди з групи лідерів у цьому турі аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч «Ювентус» – «Аталанта»: перемога господарів. Коефіцієнт – 1.9

У турнірній таблиці між «Ювентусом» та «Аталантою» шість очок. «Юве» йде четвертим, бергамаски поза зоною єврокубків – восьмі. Обидві команди вийшли до плей-оф Ліги чемпіонів, тож тепер час налагоджувати справи у чемпіонаті.

«Ювентус» виграв чотири матчі поспіль: обіграв «Динамо» (3:0) та «Барселону» (3:0) у Лізі чемпіонів, «Торіно» (2:1) та «Дженоа» (3:1) у Серії А. Це перша настільки вдала серія Андреа Пірло – чотирьох перемог поспіль у «Юве» не було з червня. «Ювентус» додав – особливо це було помітно у матчі з «Барселоною».

Після невдалої серії (одна перемога за шість матчів) «Аталанта» виграла два матчі поспіль. Бергамаски здолали «Аякс» в гостях 1:0 і вийшли до плей-оф Ліги Європи, а в чемпіонаті дома перемогли «Фіорентину» 3:0. В чемпіонаті це перша перемога команди Джан П’єро Гасперіні за чотири тури – до цього вона зіграла внічию з «Інтером» (1:1) та «Спецією» (0:0) та програла «Вероні» (0:2). В гостях у бергамасків одна перемога за три матчі Серії А – 2:1 на полі «Кротоне».

«Ювентус» – «Аталанта». Прогноз

«Аталанта» впевнено обіграла «Фіорентину», але «Фіалки» у глибокій кризі – жодних висновків з цього матчу робити не треба. «Аталанті» завжди важко у Турині, і навряд чи щось зміниться цього разу. «Ювентус», здається, набирає хід і може розраховувати на чергову перемогу.

Прогноз на матч «Інтер» – «Наполі»: обидві заб’ють. Коефіцієнт – 1.6

Обидві команди йдуть у групі лідерів, але на першому місці зараз «Мілан». «Інтер» відстає від «Россонері» на три очки, «Наполі» – на чотири. «Ювентус» зовсім поруч, отже результат цього матчу важливий не лише для команд, які беруть в ньому участь.

«Інтер» провалив одне з завдань на сезон – команда дуже швидко вилетіла з єврокубків. Єдиний спосіб Антоніо Конте виправдатися за такий провал – перемога в чемпіонаті. «Інтер» за 11 турів програв один раз – в дербі, «Мілану». Були ще втрати очок з «Лаціо», «Пармою» та «Аталантою». Останні чотири матчі «Інтер» виграв з загальним рахунком 13:4. З «Торіно» та «Кальярі» було не дуже просто, міланці поступалися, але все ж таки взяли шість очок.

«Наполі» вийшов у плей-оф Ліги Європи, зігравши 1:1 з «Реалом Сосьєдад». Потім був ще один домашній матч – з «Сампдорією» – і в ньому команда Ріно Гаттузо взяла три очки. Хоча пропустили першими. «Наполі» не поступається з 22 листопада, коли вдома програв «Мілану» 1:3. Після цього «Адзуррі» здобули чотири перемоги і двічі зіграли внічию (обидва рази – у Лізі Європи). В чемпіонаті у «Наполі» одна поразка за п’ять турів, а інші чотири матчі команда виграла з загальним рахунком 11:1.

«Інтер» – «Наполі». Прогноз

Обидві команди у непоганій формі, і віддати перевагу одній з них досить складно. У «Наполі» та «Інтера» бувають невдалі матчі, але ситуація у Серії А така, що і неаполітанці, і міланці можуть мріяти про скудетто. Дуже важливий матч для конкурентів, у якому вони навряд чи будуть максимально обережними – ставимо на «обидві заб’ють».

Прогноз на матч «Дженоа» – «Мілан»: перемога «Мілана» з форою (-1). Коефіцієнт – 1.7

«Мілан» лідирує у чемпіонаті, «Дженоа» йде 19-ю. Між командами 21 очко, «Дженоа» не перемагає десять турів, а «Мілан» не зазнав жодної поразки. Чи можлива сенсація? Навряд чи.

«Дженоа» розпочала чемпіонат з впевненої перемоги над «Кротоне» 4:1, але це була лише ілюзія того, що сезон може скластися для команди непогано. Потім був спалах COVID-19, 0:6 від «Наполі», і «Дженоа» досі не може прийти до тями. Три нічиї, сім поразок – такі результати останніх матчів «Россоблу» у чемпіонаті.

Серія «Мілана» без поразок була дуже близька до закінчення у матчі з «Пармою». «Россонері» поступалися 0:2, Златана Ібрагімовича цього разу дуже не вистачало, а рятівником несподівано став захисник Тео Ернандес, який зробив дубль. Таким чином «Мілан» не програє у Серії А з березня. Серія без поразок в гостях триває взагалі з грудня 2019-го. Менше двох разів за матч команда не відзначається вже 13 матчів Серії А поспіль. 1:1 з «Аталантою» у липні, а після цього – 32 голи у 13 матчах.

«Дженоа» – «Мілан». Прогноз

«Дженоа» забила «Ювентусу», але це не повинно вводити в оману – команда Марана захищалася протягом усього матчу, і гол вийшов якимось випадковим. «Мілану» було непросто з «Пармою», але у «Дженоа» справи набагато гірше, тому «Россонері» мають брати три очки.