Гол Малиновського допоміг «Аталанті» обіграти «Фіорентину»

Команда українського півзахисника посідає 8-е місце в Серії А.

В матчі 11-го туру чемпіонату Італії (Серія А) «Аталанта» обіграла на своєму полі «Фіорентину» 3:0, повідомляє Укрінформ.

Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі і на 55-й хвилині забив другий м’яч своєї команди. Це перший гол українця за «Аталанту» в цьому сезоні. За «Аталанту» також відзначились Госенс і Толої.

«Аталанта» набрала 17 очок і посідає 8-е місце в Серії А.

Лідирує в чемпіонаті «Мілан» - 26 очок після 10 матчів. В топ-3 також «Інтер» – 24 (11) і «Наполі» - 23 (11).