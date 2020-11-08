Малиновський допоміг «Аталанті» зіграти внічию з «Інтером»

Команда українського півзахисника посідає 5-е місце в Серії А.

В матчі 7-го туру чемпіонату Італії (Серія А) «Аталанта» зіграла внічию на своєму полі з «Інтером» 1:1, повідомляє Укрінформ.

Гості вийшли вперед на 58-й хвилині – відзначився Мартінес. Від поразки «Аталанту» врятував гол Міранчука – 1:1.

Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі і на 59-й хвилині його замінив Міранчук.

«Аталанта» набрала 13 очок і посідає 5-е місце в Серії А.

Лідирує в чемпіонаті «Мілан» - 16 очок після 6 матчів. «Ювентус» на 4-у місці – 13 очок після 7 матчів. Сьогодні «Юве» зіграв внічию 1:1 з «Лаціо».

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