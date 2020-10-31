Пас Малиновського допоміг «Аталанті» перемогти «Кротоне»

Команда українського півзахисника піднялась на друге місце в Серії А.

В матчі 6-го туру чемпіонату Італії (Серія А) «Аталанта» перемогла на чужому полі «Кротоне» 2:1, повідомляє Укрінформ.

Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі і на 26-й хвилині віддав гольовий пас на Мюріеля. Згодом Мюріель забив ще один м’яч і «Аталанта» перемогла 2:1.

«Аталанта» здобула четверту перемогу, набрала 12 очок і вийшла на друге місце в Серії А. Лідирує в чемпіонаті «Мілан» - 13 очок після 5 матчів.

Фото: Getty Images