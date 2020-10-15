Малиновський – найдорожчий український футболіст
Укрінформ
В першій трійці Зінченко і Циганков.
Півзахисник збірної України та «Аталанти» Руслан Малиновський – найдорожчий український футболіст за версією Transfermarkt.
Портал оцінює 27-річного українця в 21 мільйон євро, що є найкращим показником серед представників України.
Малиновський піднявся на перше місце після того, як гравець «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко подешевшав на 4 мільйони євро і опустився на другу сходинку.
Замикає трійку хавбек «Динамо» Віктор Циганков – 19 мільйонів євро. У топ-10 два гравці «Динамо» і три представники «Шахтаря».