В першій трійці Зінченко і Циганков.

Півзахисник збірної України та «Аталанти» Руслан Малиновський – найдорожчий український футболіст за версією Transfermarkt.

Портал оцінює 27-річного українця в 21 мільйон євро, що є найкращим показником серед представників України.

Малиновський піднявся на перше місце після того, як гравець «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко подешевшав на 4 мільйони євро і опустився на другу сходинку.

Замикає трійку хавбек «Динамо» Віктор Циганков – 19 мільйонів євро. У топ-10 два гравці «Динамо» і три представники «Шахтаря».