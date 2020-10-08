Нам потрібно прогресувати, потрібно грати швидше – Малиновський

На думку лідера збірної, потрібно не виправдовуватись, а покращувати свою гру.

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський прокоментував телеканалу «Футбол» розгромну поразку від Франції (1:7) в товариському матчі.

«Усі вийшли налаштовані на гру, старалися. Звичайно, якщо брати склад, то багато хлопців не грали один з одним. Я думаю, що виправдань особливо немає.

Нам ще є куди рости і прогресувати. Футбол дуже динамічний, нам потрібно збільшувати швидкості, грати швидше, робити більше рухів на полі без м'яча», - сказав Малиновський.

Нагадаємо, в наступному матчі збірна України 10 жовтня зіграє проти Німеччини в Лізі націй. Початок о 21:45.

Фото: сайт УАФ