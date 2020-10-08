Те, що сталося сьогодні – збіг обставин – Шевченко

На думку головного тренера збірної, у команди були позитивні фрагменти матчу.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував поразку від Франції (1:7) в товариському матчі, повідомляє Укрінформ.

«У нас дуже багато проблемних позицій. Ми не розуміємо, яка кількість гравців у нас буде, кого ми зможемо додатково викликати, кого – не зможемо. Дуже важка ситуація, але ми повинні з неї виходити. Ми викликали практично молодіжну збірну. Далі у нас матчі з Німеччиною та Іспанією. Футболісти «Шахтаря» будуть проходити тести на коронавірус 8 жовтня. Тоді і буде ясно, яка ситуація.

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Потрапивши в таку ситуацію, гравці поставилися до матчу з тієї серйозністю, з якою могли. Гравці, які виходили на поле, намагалися грати. Порівнювати команди взагалі неможливо, але якісь шматочки, особливо початок другого тайму, у нас добре вийшли. Все позитивне ми заберемо. Те, що сталося сьогодні – збіг обставин, які є. Збірна Франції – чемпіона світу, одна з кращих команд. Ми не змогли виставити наш кращий склад, щоб хоча б спробувати конкурувати з ними.

Це футбол, він складається з епізодів. У нас було кілька моментів, коли ми могли хоч якось поліпшити ситуацію з рахунком: влучили в стійку, був вихід один на один. Тобто ми створювали ситуації, які могли реалізувати. Для глядачів було б цікавіше побачити ще кілька м'ячів. Більше додати нічого.

Наступні наші два матчі – офіційні. Сидорчук, Караваєв, та інші динамівці провели дуже багато матчів. Сьогодні вони не грали, тому що ми повинні планувати наші наступні зустрічі. Я повинен планувати наступні два матчі з тими гравцями, які зараз є. Поки у нас немає воротаря, він один. Намагаємося викликати когось. Тому ми працюємо з тим колективом, який є. Це 18 осіб і один воротар», - сказав Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, програвши Франції 1:7, збірна України зазнала найбільшої поразки в історії.