Збірна України з футболу програла товариський матч французам

Національна збірна України з футболу провела контрольний поєдинок з чемпіоном світу командою Франції.

Гра Франція - Україна за відсутності глядачів на 80-тисячному "Стад де Франс" у передмісті Парижа Сен-Дені завершилася перемогою господарів з переконливим рахунком 7:1, повідомляє Укрінформ.

Авторами голів стали: Едуарду Камавінга, який відзначився на 12-й хвилині, двічі - Олів'є Жиру (24, 34), Віталій Миколенко (43 - автогол), Корентен Толіссо (65), Кіліан Мбаппе (82) та Антуан Грізманн (89) - у французів; Віктор Циганков (53) - у складі українців.

Збірна України провела зустріч в ослабленому складі. Як повідомлялося, перед контрольним матчем проти французів команда Андрія Шевченка опинилася у важкій кадровій ситуації. Ряд провідних виконавців отримали травми. В останній момент два гравці донецького "Шахтаря" Пятов і Степаненко здали позитивні тести на коронавірус. Наступне тестування, вже у Франції, показало, що заразилися також двоє воротарів - Лунін і Паньків. Через це до заявки на гру було внесено 45-річного ексголкіпера київського "Динамо" і збіоної країни Олександра Шовковського, який нині є тренером воротарів у національній команді.

Суперники зустрічалися удесяте. В активі "синьо-жовтих" залишається одна перемога, при трьох нічиїх та шести поразках.

Зазначимо, що цей матч мав відбутися 27 березня, але через пандемію вірусу COVID-19 та рішення Виконкому УЄФА його було перенесено.

Нагадаємо, що після товариського поєдинку з французами збірна України 10 і 13 жовтня прийматиме у Києві національні команди Німеччини та Іспанії в Лізі націй УЄФА.

Фото: Павла Кубанова (УАФ).