Ізраїльські арбітри розсудять матч Україна - Німеччина у Лізі націй УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на чергові поєдинки групового турніру Ліги націй УЄФА.

Зустріч у Києві між національними збірними України та Німеччини судитимуть рефері з Ізраїлю, повідомляє Укрінформ.

Суддівську бригаду очолить 39-річний Орель Грінфельд, асистентами якого стануть Рой Хассан та Ідан Ярконі, четвертий арбітр - Галь Лейбовиць.

Матч Україна - Німеччина відбудеться у суботу, 10 жовтня, на НСК "Олімпійський". Початок - о 21.45.

В іншому матчі групи 4 Ліги А збірна Іспанії в Мадриді зійдеться з командою Швейцарії.

Турнірне становище після двох турів: Іспанія - 4 очки, Україна - 3, Німеччина - 2, Швейцарія - 1.

Фото: УЄФА.