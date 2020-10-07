Сьогодні збірна України з футболу зустрічається з чемпіоном світу - Францією

У середу, 7 жовтня, у передмісті Парижа Сен-Дені національна збірна України з футболу проведе товариський поєдинок із чинним чемпіоном світу командою Франції.

Як повідомляв Укрінформ, матч на стадіоні "Стад де Франс" розпочнеться о 22.10 за київським часом. Гру транслюватимуть телеканали "Україна" та "Футбол 1".

Суперники зустрінуться удесяте. В активі "синьо-жовтих" одна перемога, при трьох нічиїх та п'яти поразках.

Як повідомлялося, головний тренер збірної України Андрій Шевченко визнав, що перед контрольним матчем проти Франції його команда опинилася у важкій кадровій ситуації. Ряд провідних виконавців отримали травми. В останній момент два гравці донецького "Шахтаря" Пятов і Степаненко здали позитивні тести на коронавірус. Повторний тест, який здавався у Франції, показав що заразилися двоє воротарів - Лунін і Паньків.

Зазначимо, що цей матч мав відбутися 27 березня, але через пандемію вірусу COVID-19 та рішення Виконкому УЄФА його було перенесено.

Нагадаємо, що після товариського поєдинку з французами збірна України 10 і 13 жовтня прийматиме у Києві національні команди Німеччини та Іспанії в Лізі націй УЄФА.

Фото: Павла Кубанова (УАФ).