У нас важка ситуація, але це шанс для молодих – Шевченко

За словами Шевченка, матч проти Франції відбудеться, незважаючи на випадки зараження коронавірусом.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визнав, що перед контрольним матчем проти Франції його команда опинилася у важкій кадровій ситуації, повідомляє Укрінформ.

«Дійсно, у нас важка ситуація з коронавірусом. У нас також ряд провідних гравців отримали травми. Дізналися в останній момент, що два гравці «Шахтаря» здали позитивні тести. Повторний тест, який здавався у Франції, показав що заразилися два воротарі – Лунін і Паньків. Звичайно, це шанс для молодих проявити себе, але це великий ризик, адже грати будемо з кращою командою світу.

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Регламент є, ми повністю довіряємо позиції французької влади, довіряємо медичним протоколам Франції. Наскільки ми знаємо, гра відбудеться.

Коли я приймав команду, переді мною була головна задача – змінити якість гри і підтягнути молодь. Ми дуже добре почали, піднялися в Лізі націй і заслужено вийшли на Євро з першого місця, показали пристойний рівень футболу. Постаралися дати шанс молодим гравцям проявити себе, команда дуже змінилася.

Попереду нові турніри і виклики, нам потрібно підтримувати рівень. Але це треба робити, підтримуючи запас і маючи кращих гравців, в грі з Францією ми не зможемо цього зробити», - розповів Андрій Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, Україна зустрінеться з Францією 7 жовтня в Парижі - початок матчу о 22:10. Потім, 10 і 13 жовтня, команда Шевченка зіграє з Німеччиною та Іспанією в Лізі націй.