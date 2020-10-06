У воротарів збірної України Луніна і Паньківа виявили коронавірус

У складі збірної України лише один здоровий воротар – Георгій Бущан.

Воротарі збірної України Андрій Лунін і Юрій Паньків отримали позитивні результати тестів на коронавірус, повідомив журналіст каналів «Футбол» Ігор Бурбас.

Напередодні у Франції тестування проходили легіонери збірної і додатково викликані Юрій Паньків, Юхим Конопля і Володимир Шепелєв.

Пізніше УАФ підтвердила, що воротарі збірної України Андрій Лунін і Юрій Паньків отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Також тест визначив ковід у шеф-кухаря національної команди Любомира Тошича.

Всі троє ізольовані в своїх номерах готелю, де розташувалася збірна України. У решти гравців, тренерів і членів персоналу тести негативні.

Решта команди продовжує підготовку до спарингу з Францією. Станом на 20:00 заплановано тренування. У розташуванні збірної залишився один здоровий воротар – Георгій Бущан.

Як повідомляв Укрінформ, 5 жовтня збірна України вилетіла до Франції, де проведе контрольний матч проти чемпіонів світу.