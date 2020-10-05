Форс-мажор в збірній України та спалах коронавірусу в «Шахтарі»

7, 10 і 13 жовтня збірна України зіграє проти топ-суперників: Франції, Німеччини та Іспанії.

Сьогодні збірна України вилетіла у Францію. В середу, 7-го жовтня вони зіграють з чинними чемпіонами світу, а до табору нашої команди не змогли приєднатися ряд ключових виконавців. На борту літака команди України було лише десять гравців з УПЛ, легіонери прибудуть безпосередньо у Францію. Як кадрові проблеми вплинуть на футбол збірної та до чого готуватися «Шахтарю» в Лізі чемпіонів?

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Втручання ковіду: хворі гравці та травми через щільний графік

До збірної України через різні обставини не приїхали перевірені бійці Андрія Шевченка. Жоден з футболістів «Шахтаря» у Франції не допоможе, тому що у П’ятова та Степаненка діагностували коронавірус. Як наслідок, слідом за ними на самоізоляцію пішли й інші представники «гірників».

Серйозним випробуванням для наших гравців став специфічний минулий та інтенсивний нинішній сезон. Ліга націй, кваліфікація до Ліги чемпіонів, початок УПЛ – цьогорічний старт був важким у фізичному плані. Травми Буяльського та Супряги є прямим доказом цього. Додаймо ще ушкодження Зінченка в «Ман Сіті», Кривцова, Коноплянки та Болбата (хоч вони все одно не поїхали б через ситуацію в «Шахтарі»). В результаті маємо шість травмованих виконавців.

Час експериментувати, Андріє Миколайовичу

Наявність кадрових проблем може стати шансом для гравців запасу та нових фігур в збірній. Шевченко в терміновому порядку довикликав Зубкова, Забарного, Коноплю (дебютні виклики), перевів Безуса в основну команду і замінив П’ятова Паньківим.

Судячи з усього, залізобетонне місце в основі забезпечене лише для Ярмоленка, Малиновського і Яремчука – інші позиції вакантні. На місце П’ятова претендують одразу два наших голкіпера. Це буде або шанс для Луніна, або дивіденди для Бущана за яскраву гру проти «Гента». Лінія захисту може нагадувати оборону «Динамо». Пара центральних захисників - Миколенко та Забарний, праворуч Караваєв (Конопля), ліворуч Михайличенко.

Роман Яремчук

В центрі поля під Малиновським можуть зіграти Харатін та Сидорчук (їм ще в ЛЧ один проти одного грати). Не варто забувати про форму Шапаренка – для нього теж може з’явитися місце на полі. Ну і ліворуч в нападі можуть зіграти Циганков, Зубков та інші. Матч зі збірною Франції буде важким, тому однозначно будуть заміни та, внаслідок цього, дебюти.

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Знекровлений «Шахтар» перед Лігою чемпіонів

21-го жовтня «гірники» гратимуть на виїзді проти мадридського «Реалу». Зараз в пасиві «Шахтаря» двоє ключових гравців хворих на коронавірус. Потенційно, недуга розпорошилася далі. «Гірники» вже зробили експрес-тести всім гравцям, включно з персоналом команди. Вимальовується два сценарії: більше хворих немає (і це дуже гарна новина), і ми потенційно виходимо проти «Реала» без двох гравців основи. Інший сценарій: хворих більше і Каштру доведеться серйозно експериментувати.

Можливо, наші гравці встигнуть вилікуватися до першого матчу проти «Реалу». Про фізичну форму хворих хвилюватися не варто. У футболі вже траплялися випадки, коли команду охоплював спалах ковіду. Гравці «ПСЖ» перехворіли безсимптомно і дуже швидко повернулися на поле в гарних кондиціях. «Шахтар» потрапив у дуже солідну групу, тому до кожного матчу варто бути готовим на всі сто відсотків, незалежно від обставин.

Віталій Ткачук, Київ