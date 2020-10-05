Безус приєднається до футболістів збірної України у Парижі

У зв’язку зі складною ситуацією, що виникла в таборі національної збірної України з футболу, головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко перевів із резервного списку до основного гравця бельгійського "Гента" Романа Безуса.

Про це повідомляє прессекретар національної збірної України Олександр Гливинський, передає Укрінформ. Роман брав участь у вересневому зборі головної команди країни, однак не потрапив до заявки на ігри зі Швейцарією та Іспанією. Склад збірної України на матч у Франції: воротарі - Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Георгій Бущан ("Динамо"), Юрій Паньків ("Олександрія"); захисники - Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Ілля Забарний (усі - "Динамо"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Богдан Михайліченко ("Андерлехт", Бельгія), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Ігор Пластун ("Гент", Бельгія), Юхим Конопля ("Десна"); півзахисники - Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв (усі - "Динамо"), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва - "Ференцварош", Угорщина), Роман Безус ("Гент", Бельгія); нападник - Роман Яремчук ("Гент", Бельгія). Читайте також: Букмекери дали прогноз на футбольний матч Франція - Україна Товариська зустріч Франція - Україна розпочнеться на "Стад де Франс" у Сен-Дені 7 жовтня о 22.10 за київським часом. Фото: uaf.ua.