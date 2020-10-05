Букмекери дали прогноз на футбольний матч Франція - Україна

7 жовтня національна збірна України з футболу на 81-тисячній арені "Стад де Франс" зіграє товариський матч проти чемпіонів світу французів.

Букмекери вважають господарів поля явними фаворитами цього протистояння, передає Укрінформ.

Лідер букмекерської справи - контора William Hill приймає стаки на успіх підопічних Дідьє Дешама з коефіцієнтом 1,33, на нічию - 4,80, на перемогу команди Андрія Шевченка - 9,50.

Раніше суперники зустрічалися між собою дев'ять разів. Французи мають 5 перемог, українці - одну, ще 3 рази була зафіксована нічия. Безпосередньо на арені "Стад де Франс", яка розташована у передмісті Парижа Сен-Дені, команди одного разу зіграли унічию 0:0 (1999 рік), потім двічі виграли "триколірні" (2004-й -1:0 та 2013-й - 3:0).

У матчі не братимуть участі футболісти "Шахтаря". Захисник Тарас Степаненко та Андрій Пятов здали позитивний тест на коронавірус, і вся донецька команда змушена піти на карантин.

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Зустріч, яка розпочнеться у середу о 22.00, у прямому ефірі покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 1",

Фото: afp.com.