Збірна України вирушила до Парижа на матч з Францією

Збірна України з футболу на чолі з Андрієм Шевченком полетіла до Франції, де в середу, 7 жовтня, проведе товариський матч проти чинних чемпіонів світу.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), в Париж вирушила частина "синьо-жовтих", яка зараз є здоровою і захищає кольори клубів української Прем'єр-ліги. Це 10 виконавців: динамівці Георгій Бущан, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв і Ілля Забарний, а також Юхим Конопля з чернігівської "Десни" і Юрій Паньків з "Олександрії", передає Укрінформ.

У столиці Франції до них приєднаються ще 11 легіонерів. Таким чином, до матчу з французами буде готуватися 21 гравець. Найчисленніша бельгійська діаспора в складі Романа Яремчука, Едуарда Соболя, Ігор Пластун, Євгенія Макаренко і Богдана Михайличенко прибуде до Парижа на поїзді з Брюсселя близько 12.30. Решта збірників прилетить регулярними рейсами в аеропорт Шарль де Голль: Ігор Харатін з Олександром Зубковим - з Будапешта, Руслан Малиновський - з Мілана, Андрій Ярмоленко - з Лондона, Андрій Лунін - з Мадрида. Нарешті останнім, о 14.40, рейсом з Відня прибуде один з чотирьох дебютантів цього збору - Євген Чеберко з австрійського ЛАСКа.

Нагадаємо, вчора два футболісти донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко та Андрій Пятов здали позитивний тест на коронавірус, в результаті чого вся донецька команда сіла на карантин, тому участь гравців "Шахтаря" в товариському матчі проти французів виключена.

Повторне тестування дасть розуміння того, хто з "гірників" зможе приєднатися до збірної і готуватися до матчів Ліги націй УЄФА проти збірних Німеччини (10 жовтня) та Іспанії (13 жовтня).