До збірної України довикликані Шепелєв, Паньків та Конопля

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прийняв рішення довикликати в табір національної команди трьох виконавців.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), в зв'язку з кадровими проблемами, наставник "синьо-жовтих" довикликав в збірну голкіпера Юрія Паньківа з "Олександрії", захисника чернігівської "Десни" Юхима Коноплю і півзахисника київського "Динамо" Володимира Шепелєва, передає Укрінформ.

Нагадаємо, вчора два футболісти донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко та Андрій Пятов здали позитивний тест на коронавірус, в результаті чого вся донецька команда сідає на карантин, і участь гравців "Шахтаря" в товариському матчі проти збірної Франції 7 жовтня виключено.

Повторне тестування дасть розуміння того, хто з "гірників" зможе приєднатися до збірної і готуватися до матчів Ліги націй УЄФА проти збірних Німеччини (10 жовтня) та Іспанії (13 жовтня).