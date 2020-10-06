Лікар збірної України: готуємося до гри з футболістами Франції у штатному режимі

Лікар національної збірної України з футболу Максим Бецко прокоментував ситуацію із зараженням коронавірусом двох футболістів команди напередодні виїзного товариського матчу з чемпіонами світу французами.

Як повідомляв Укрінформ, ПЛР-тести, які вчора ввечері було взято у гравців та персоналу збірної України лабораторією, авторизованою УЄФА, виявили наявність COVID-19 у трьох представників національної команди. У решти гравців та членів персоналу результати тестів негативні.

"Ми знову маємо деякі ускладнення. Позитивними виявилися тести в Андрія Луніна, Юрія Паньківа та Любомира Тошича. За правилами Федерації футболу Франції та внутрішніми законами країни, ці люди зараз мають піти на ізоляцію. Ми будемо думати, як їх доставити додому. Решта команди готується до тренування й до гри, працює у штатному режимі. Поки що жодних ускладнень у цьому сенсі немає. Наскільки мені відомо, французька збірна пройде тестування сьогодні, а результати будуть під вечір. Ніхто не знає, чого очікувати там", - цитує Бецка офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

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Як повідомлялося, минулої неділі коронавірус виявлено у двох представників донецького "Шахтаря" - воротаря Андрія Пятова та хавбека Тараса Степаненка.

Нагадаємо, товариський матч Франція - Україна відбудеться у середу, 7 жовтня, у передмісті Парижа Сен-Дені.

На фото: Максим Бецко (УАФ).