Збірна України зазнала найбільшої поразки в історії

Збірна України зазнала найбільшої поразки в історії

Укрінформ
1:7 від Франції на «Стад де Франс».

Збірна України розгромно програла Франції в товариському матчі - 1:7. Це найбільша поразка української національної команди в історії, повідомляє ua.tribuna.com.

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Раніше українці програвали максимум в 4 м'ячі:

6 вересня 2020 року. Ліга націй. Іспанія - Україна - 4:0

6 вересня 2011 року. Товариський матч. Чехія - Україна - 4:0

14 червня 2006 року. ЧС-2006. Іспанія - Україна - 4:0

25 березня 1995 року. Кваліфікація Євро-1996. Хорватія - Україна - 4:0.

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Як повідомляв Укрінформ, збірна України поступилася Франції в контрольному матчі 1:7, виступаючи в ослабленому складі.

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