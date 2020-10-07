Олександра Шовковського внесли до заявки на матч з Францією

У зв‘язку з тим, що у складі національної футбольної збірної України залишився лише один здоровий голкіпер, тренерський штаб команди ухвалив рішення внести до заявки на товариську гру із Францією асистента головного тренера Олександра Шовковського.

Про це повідомив прессекретар національної збірної Олександр Гливинський, передає Укрінформ.

"Регламент УЄФА дозволяє включати до списку учасників матчу в тому числі гравців, які не мають професіонального контракту із жодним клубом, але при цьому є громадянами тієї країни, яку представляє збірна. Олександр Шовковський завершив кар’єру гравця у грудні 2016 року, однак підтримує себе у гарній фізичній формі, постійно проводячи індивідуальні тренування", - зазначається у повідомленні.

Тренерський штаб збірної України наголошує, що не розглядає Олександра Шовковського як обов’язкового учасника сьогоднішнього поєдинку. Вихід Олександра на поле стане можливим лише в тому разі, якщо ПЛР-тест воротаря команди Георгія Бущана, виявиться позитивним або Георгій, припустімо, отримає ушкодження під час матчу.

Результати сьогоднішніх контрольних тестів на коронавірус очікуються близько 16-ї години за Києвом.

Фото: uaf.ua.