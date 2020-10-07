Олександра Шовковського внесли до заявки на матч з Францією
Про це повідомив прессекретар національної збірної Олександр Гливинський, передає Укрінформ.
"Регламент УЄФА дозволяє включати до списку учасників матчу в тому числі гравців, які не мають професіонального контракту із жодним клубом, але при цьому є громадянами тієї країни, яку представляє збірна. Олександр Шовковський завершив кар’єру гравця у грудні 2016 року, однак підтримує себе у гарній фізичній формі, постійно проводячи індивідуальні тренування", - зазначається у повідомленні.
! Не одягав воротарські рукавички близько трьох років, після того, як в січні 2018 року відновив на пальцях правої руки розірвані ще під час своєї ігрової кар’єри сухожилля. Скажу відверто і не планував! Але іноді обставини змушують!!! Хочешь розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани на майбутнє... І нехай з вами завжди буде t36.6 #uaf #збірнаукраїни #нашазбірна
Тренерський штаб збірної України наголошує, що не розглядає Олександра Шовковського як обов’язкового учасника сьогоднішнього поєдинку. Вихід Олександра на поле стане можливим лише в тому разі, якщо ПЛР-тест воротаря команди Георгія Бущана, виявиться позитивним або Георгій, припустімо, отримає ушкодження під час матчу.
Результати сьогоднішніх контрольних тестів на коронавірус очікуються близько 16-ї години за Києвом.
Фото: uaf.ua.