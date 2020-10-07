Франція - Україна. Товариський матч

Національна збірна України з футболу проводить контрольний поєдинок з чемпіоном світу командою Франції.

Франція - Україна

4:0

ПЕРЕРВА.

39 - ГОООЛ!!! Віталій Миколенко став, на жаль, автором голу у власні ворота. 4:0.

34- ГОООЛ!!! Олів'є Жиру сьогодні вдруге відзначився. 3:0.

24 - ГОООЛ!!!.Корентен Толіссо зробив результативний пас і Олів'є Жиру забив ударом з кута штрафного майданчика в "дев'ятку". Рахунок - 2:0.

12 - ГОООЛ!!! З меж штрафного майданчика Едуарду Камавінга пробив з відскоку у "дев'ятку" воріт Георгія Бущана. 1:0.

Матч розпочався.

Гра Франція - Україна проходить за відсутності глядачів на 80-тисячному "Стад де Франс" у передмісті Парижа - Сен-Дені .

Стартові склади:

Збірна Франції: 16.Манданда, 2.Павар, 18.Упамекано, 5.Лангле, 17.Дінь, 15.Нзонзі, 14.Камавінга, 12.Толіссо, 8.Ауар, 19.Марсяль, 9.Жиру.

Запасні : 1.Льоріс, 23.Меньян, 3.Кіпембе, 4.Варан, 6.Погба, 7.Грізманн, 10.Мбаппе, 11.Коман, 13.Канте, 21.Ернандес, 22.Бен-Йєддер.

Збірна України: 1.Бущан, 4.Забарний, 16.Миколенко, 18.Міхайличенко, 13.Конопля, 20.Макаренко, 8.Малиновський, 14.Харатін, 10.Шапаренко, 11.Зубков, 7.Ярмоленко.

Запасні : 12.Шовковський, 2.Соболь, 3.Пластун, 5.Сидорчук, 9.Яремчук, 15.Циганков, 17.Шепелєв, 19.Безус, 21.Караваєв, 22.Чеберко.

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Після товариського поєдинку з французами збірна України 10 і 13 жовтня прийматиме у Києві національні команди Німеччини та Іспанії в Лізі націй УЄФА.