На честь Марадони перейменували стадіон ФК «Наполі»

Стадіон італійського футбольного клубу "Наполі" перейменували на честь Дієго Марадони.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті муніципальної адміністрації міста Неаполь.

Зазначається, що пропозиція перейменувати спортивну арену надійшла від мера Неаполя Луїджі де Маджистріс і його радника з топоніміки Алессандро Клементе. Рішення підписано всіма членами міської ради. Таким чином, арена, на якому грає "Наполі", буде називатися "Стадіон Дієго Армандо Марадони".

В акті муніципальної адміністрації Неаполя Марадону названо "видатним футболістом усіх часів, який 7 років носив футболку "Наполі", приніс дві історичні перемоги в чемпіонаті та інші престижні кубки, а натомість отримав від усього міста вічну і беззастережну любов".

Дієго Марадона виступав за кілька аргентинських клубів, після чого перебрався до Європи. Пік кар'єри припав на виступи за "Наполі" в 1984-91 роках. У складі італійської команди двічі вигравав чемпіонат, кубок і суперкубок Італії, а також Кубок УЄФА. До цього взяв кілька кубків з "Барселоною" та чемпіонат Аргентини у складі "Боки Хуніорс". Після "Наполі" сезон відіграв у "Севільї" і вже з 1993 по 1997 роки догравав в Аргентині.

Як повідомлялося, 60-річний Дієго Марадона помер 25 листопада від серцевого нападу.