Красюк розповів, коли Усик боксуватиме із Джошуа

Ексабсолютний чемпіон світу з боксу у крузервейті українець Олександр Усик у квітні або травні 2021-го року може провести титульний поєдинок із володарем поясів WBA, WBO, IBF, IBО у суперважкій вазі британцем Ентоні Джошуа.

Про це заявив генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions, яка представляє інтереси Усика, Олександр Красюк, повідомляє Klitschko-brothers.com.

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"Моє передбачення, мій план і наша стратегія - влаштувати бій Джошуа з Усиком у квітні або травні 2021 року. WBO має вплив, аби змусити чемпіона провести обов'язковий захист. Незважаючи на те, що всі хочуть побачити поєдинок Джошуа - Ф'юрі, я не думаю, що він відбудеться найближчим часом, - зазначив Красюк. - Я не обговорював з Усиком виступ Джошуа в бою з Пулєвим, але маю визнати, що "Ей Джей" виглядав цілком переконливо.

Фото: klitschko-brothers.com.