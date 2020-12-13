Джошуа нокаутував Пулєва і захистив свої титули

Бій завершився у 9-му раунді.

Британський боксер Ентоні Джошуа переміг Кубрата Пулєва і захистив свої чемпіонські пояси, повідомляє Укрінформ.

У Лондоні чемпіон за версіями WBA, WBO, IBF у важкій вазі Ентоні Джошуа переміг болгарина Кубрата Пулєва. Бій завершився у 9-му раунді. Британський боксер нокаутував свого суперника.

Для британця цей поєдинок став першим з грудня минулого року, коли він переміг американця Енді Руїса.

Після перемоги над Пулєвим Джошуа розраховує поборотися зі своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.