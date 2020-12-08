Митрофанов: У бою з Байфілдом на мене чекає серйозне протистояння

18 грудня український боксер-професіонал першої середньої ваги Дмитро Митрофанов проведе у Києві титульний бій за пояс WBO Oriental із британцем Асіньєю Байфілдом

Цей поєдинок стане однією з головних подій вечора боксу під егідою K2 Promotions Ukraine спільно з Top Boxing Generation, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Нині ми вивчаємо суперника, передивилися поєдинки за його участю, - розповідає український боксер. - Байфілд дуже вправний, досвідчений, витривалий. Тому налаштовуємося на серйозне протистояння. Підготовка проходить добре. Про це може свідчити піт, що стікає по моєму обличчю. Викладаюся на повну, тренер задоволений. Попереду ще багато роботи над собою, над своєю технікою. 18 грудня ми маємо показати хороший бокс".

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Додамо, що Митрофанов та Байфілд ровесники. Ім по 31 року. Українець має на профі-рингу 9 перемог (5 - нокаутом) та 1 нічию. Британець 14 поєдинків виграв (6 - нокаутом), 3 програв і 1 звів унічию.

Фото: klitschko-brothers.com.