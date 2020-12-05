Промоутер Ломаченка готовий підписати і Усика

Компанія Боба Арума Top Rank пропонує контракт українському боксеру, якщо той піде від K2 Promotions.

Керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум готовий підписати контракт з українським боксером суперважкої категорії Олександром Усиком, повідомляє betway.com.

«Я досить добре його знаю через Ломаченка. Top Rank із задоволенням стане його промоутером, якщо не буде ніяких перешкод. Усик – чудовий боксер і спортсмен, але крім того, він ще й чудовий, дуже розумний і веселий хлопець.

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Усик не виходив на нас, але у нього той же менеджер, що і у Ломаченка - Егіс Клімас. Тому від Егіса залежить, чи зв'яжеться він зі мною - у нас чудові стосунки», - сказав Арум.

Усик не хоче продовжувати контракт з K2 Promotions. За контрактом у нього ще один бій з цією компанією.