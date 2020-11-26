Промоутер назвав час наступного боксерського бою Усика

Глава промоутерської компанії К2 Олександр Красюк розповів про подальші плани свого підопічного - офіційного претендента на титул WBO з боксу у суперважкій вазі українця Олександра Усика.

За словами менеджера, Усик має намір повернутися на ринг у квітні 2021 року, аби одразу ж боксувати за чемпіонський пояс, незалежно від того, хто буде його суперником, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Тайсон Ф'юрі може боксувати у будь-який зручний для нього час. Усик пройшов через вісім місяців наполегливої ​​роботи, коли готувався до бою з Дереком Чісорою. Тепер йому треба трохи відійти в бік, подбати про своє тіло й розслабити голову, - зазначив Красюк. - Сподіваємося, що Олександр буде готовий повернутися у квітні 2021 року. Ми також розраховуємо, що Ентоні Джошуа буде поруч, аби виконати правила WBO щодо обов'язкового захисту. Якщо ні, битимемося за вакантний титул із претендентом, призначеним WBO. Можу чітко сказати, що ми старанно намагатимемося скористатися статусом обов'язкового претендента".

Читайте також: Лопес розкрив головний секрет перемоги над Ломаченком

Як повідомляв Укрінформ, 1 листопада Усик переміг британця Дерека Чісору на Wembley Arena у Лондоні одноголосним рішенням суддів - 117:112, 115:113, 115:113. Це був другий переможний бій українця у суперважкій вазі і 18-й поспіль на профі-рингу.

Фото: klitschko-brothers.com.