Лопес розкрив головний секрет перемоги над Ломаченком

Абсолютний чемпіон світу з боксу у легкій вазі Теофімо Лопес впевнений, що в об'єднавчому поєдинку зміг перемогти українця Василя Ломаченка завдяки відмінній роботі на дистанції.

За словами американця, в цьому - головний секрет успіху, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Я думаю, люди не розуміли, що з Ломаченком треба танцювати. У певному сенсі. Якщо прикинути, з ним ти маєш рухатися. Якщо він переміщається в одному напрямку, тобі треба рухатися разом з ним, - зазначив Лопес. - І в той же час треба відходити назад, адже в нього короткі руки. йому потрібно перебувати на ближній дистанції. Якщо ви помітили, після бою Ломаченко сказав, що йому було важко підібратися до мене. Причина цього в тому, що я забезпечив безпечну відстань. Коли ти позбавляєш когось зони комфорту і плану на бій, людині стає дуже важко".

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Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 18 жовтня Ломаченко програв Лопесу у Лас-Вегасі (США) одноголосним рішенням суддів - 119-109, 117-111, 116-112. Український боксер втратив свої пояси WBA Super, WBC Franchise і WBO. Лопес став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

Фото: fightnews.info.