Заради повернення на ринг Тайсон скинув 45 кілограмів
За словами боксера, перед своїм "камбеком" він за допомогою веганскої діети та старанних тренувань скинув близько 45 кілограмів, повідомляє Klitschko-brothers.com.
"Було дуже важко набирати форму, але з однієї конкретної причини: мені довелося скинути 100 фунтів (45,4 кг). А так я завжди робив це протягом своєї кар'єри, - зазначив Майк. - Як я скинув цю вагу? По перше, став веганом. Моя дружина сказала, щоб я встав на бігову доріжку. Починав бігати по 15 хвилин, а закінчилося все тим, що проводив на біговій доріжці по дві години. Я продовжував ходити до зали і стежив за своєю дієтою", - сказав Тайсон .
Як повідомлялося, 8-раундовий бій Тайсон - Джонс має відбутися 28 листопада у Лос-Анджелесі.
Фото: klitschko-brothers.com.