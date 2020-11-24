Заради повернення на ринг Тайсон скинув 45 кілограмів

Легендарний американський боксер 54-річний Майк Тайсон, якому 28 листопада належить провести поєдинок проти співвітчизника 51-річного Роя Джонса, розповів, через що пройшов заради повернення на ринг.

За словами боксера, перед своїм "камбеком" він за допомогою веганскої діети та старанних тренувань скинув близько 45 кілограмів, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Було дуже важко набирати форму, але з однієї конкретної причини: мені довелося скинути 100 фунтів (45,4 кг). А так я завжди робив це протягом своєї кар'єри, - зазначив Майк. - Як я скинув цю вагу? По перше, став веганом. Моя дружина сказала, щоб я встав на бігову доріжку. Починав бігати по 15 хвилин, а закінчилося все тим, що проводив на біговій доріжці по дві години. Я продовжував ходити до зали і стежив за своєю дієтою", - сказав Тайсон .

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Як повідомлялося, 8-раундовий бій Тайсон - Джонс має відбутися 28 листопада у Лос-Анджелесі.

Фото: klitschko-brothers.com.