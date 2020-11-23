Україна стала другою у медальному заліку молодіжного ЧЄ з боксу

Українські боксери виграли три золоті медалі.

У місті Будва (Чорногорія) завершився чемпіонат Європи з боксу серед молоді-2020. Українська збірна здобула 3 золоті, 5 срібних і 7 бронзових медалей. Це другий показник серед усіх країн-учасниць ЧЄ-2020, повідомляє Укрінформ.

Чемпіонами Європи у складі збірної України стали: Ілля Тогобицький (до 75 кг), Микита Горбатенко (до 91 кг) та Юрій Захареєв (до 69 кг).

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Як повідомляв Укрінформ, представник Білгород-Дністровського Юрій Захареєв став у Чорногорії дворазовим чемпіоном Європи. У 2019 році він також приніс Україні «золото» на чемпіонаті Європи серед молоді, що проходив у Болгарії.

Фото: twitter.com/OlympicUA