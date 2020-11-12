Визначилися кандидати на пост президента Міжнародної асоціації боксу
Укрінформ
Комісія з виборів Міжнародної асоціації боксу (AIBA) затвердила кандидатів на пост президента AIBA.
Як повідомляє офіційний сайт організації, на пост президента AIBA претендують сім кандидатів, передає Укрінформ.
У виборах візьмуть участь виконуючий обов'язки президента AIBA Мухамед Мустасан (Марокко), Рамі аль-Масрі (Німеччина), Анас аль-Отаіба (ОАЕ), Сулейман Микаїлов (Азербайджан), Домінго Солано (Домініканська Республіка), Умар Кремльов (Росія) і Борис ван дер Ворст (Голландія).
Вибори президента AIBA відбудуться 12-13 грудня в онлайн-форматі.
Фото: aiba.org.