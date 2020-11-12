Визначилися кандидати на пост президента Міжнародної асоціації боксу

Визначилися кандидати на пост президента Міжнародної асоціації боксу

Укрінформ
Комісія з виборів Міжнародної асоціації боксу (AIBA) затвердила кандидатів на пост президента AIBA.

Як повідомляє офіційний сайт організації, на пост президента AIBA претендують сім кандидатів, передає Укрінформ.

У виборах візьмуть участь виконуючий обов'язки президента AIBA Мухамед Мустасан (Марокко), Рамі аль-Масрі (Німеччина), Анас аль-Отаіба (ОАЕ), Сулейман Микаїлов (Азербайджан), Домінго Солано (Домініканська Республіка), Умар Кремльов (Росія) і Борис ван дер Ворст (Голландія).

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Вибори президента AIBA відбудуться 12-13 грудня в онлайн-форматі.

Фото: aiba.org.

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