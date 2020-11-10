Володимир Кличко – в топ-5 претендентів до Міжнародного залу боксерської слави

Офіційні результати мають повідомити в грудні, а сама урочиста церемонія традиційно проходить в червні.

Закінчилося голосування журі Асоціації боксерських письменників США (BWAA) та істориків боксу щодо включення кандидатів до Міжнародного залу боксерської слави в 2021 році. За інформацією Чемпіона, Володимир Кличко потрапив до топ-5 претендентів.

В категорію Modern Class, до якої належать сучасні боксери, подали заявки на 42 кандидатів. Зазначимо, що нещодавно в цій категорії змінили правила щодо вступу. До цього кандидатами могли стати боксери, які провели свій останній бій не менш ніж 5 років тому. Зараз цю норму зменшили до 3 років. Саме завдяки новим правилам в список номінантів потрапив Володимир Кличко. Нагадаємо, свій останній бій українець провів в квітні 2017 року.

Члени журі вибирали з 42 боксерів п’ятьох найкращих. І тільки трьох з цієї топ-5, які набрали найбільше балів включать до Міжнародного залу боксерської слави. Зазначимо, що серед 42 кандидатів є такі легенди боксу як Флойд Мейвезер, Андре Уорд, Ріккі Хаттон, Мігель Котто, Тімоті Бредлі, Майкл Мурер, Джеймс Тоні, Антоніо Тарвер, Фернандо Варгас.

Не дивлячись на таку шалену конкуренцію Володимир Кличко потрапив до топ-5 найкращих кандидатів. Офіційні результати мають повідомити в грудні, а сама урочиста церемонія традиційно проходить в червні в американському Канастоті (штат Нью-Йорк), де розташований Зал слави та музей боксу. Якщо, звісно, цьому не завадить епідеміологічна ситуація в світі.

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Нагадаємо, в 2018 році до Міжнародного залу боксерської слави включили Віталія Кличка, який став першим українцем в цьому пантеоні найкращих боксерів-професіоналів в історії.