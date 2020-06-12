Володимир Кличко увійшов до ТОП-100 атлетів століття за версією Marca
Укрінформ
Легендарний український боксер, олімпійський чемпіон Володимир Кличко увійшов до ТОП-100 кращих спортсменів XXI століття за версією іспанської спортивної газети Marca.
Українець посів у рейтингу Marca 98-е місце, а лідирує у списку 23-разовий чемпіон Олімпіад американець Майкл Фелпс.
Другим йде спринтер Усейн Болт (Ямайка), третім - тенісист Роджер Федерер (Швейцарія).
До ТОП-10 також потрапили Рафаель Надаль (Іспанія, теніс), Кобі Брайант (США, баскетбол), Тайгер Вудс (США, гольф), Ліонель Мессі (Аргентина, футбол), Льюїс Гемілтон (Велика Британія, "Формула-1"), Валентино Россі (Італія, мотоспорт) та Кріштіану Роналду (Португалія, футбол).
Фото: especiales.marca.com.