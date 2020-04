Як Кличко і Джошуа заробили мільярд

Згадуємо останній великій бій в кар’єрі Володимира Кличка.

29 квітня 2017 року у Лондоні на переповненому 90-тисячному стадіоні «Вемблі» відбувся поєдинок між британцем Ентоні Джошуа і українцем Володимиром Кличком. У цьому бою був непідробний драматизм, ефектна розв'язка і зворушливе прощання з легендою, який правив хевівейтом майже 10 років. Популярний британський таблоїд Daily Mirror назвав цей мегафайт «найкращим поєдинком у суперважкій вазі, який коли-небудь бачила Великобританія».

Чоловіча розмова Ентоні і Володимира за допомогою жестів була визнана кращим боєм року за версіями цілого ряду авторитетних світових ЗМІ, боксерських проектів і організацій: американського журналу The Ring, телеканалів НВО, ESPN, Sky Sports, поважного BoxingScene, Yahoo.com і British Boxing Board of Control. Трансляцію мегафайту на Sky Sports визнали найкращою спортивною подією Великобританії в 2017 році. Паралельно було встановлено рекорд в історії Sky Sports за кількістю проданих трансляцій. Щоб зрозуміти значущість останнього досягнення, досить сказати, що трансляції у форматі pay-per-view (плати і дивись) британський телеканал організовує з 1966 (!) року, коли у Великобританії свій бій c Генрі Купером провів Мухаммед Алі.

Пряму трансляція бою Ентоні Джошуа - Володимир Кличко на платформі Sky Sports Box office купили 1 532 000 телеглядачів. Трансляція коштувала 19,95 фунтів стерлінгів. Тобто, виручка тільки з продажу телеправ з цього поєдинку на території Туманного Альбіону склала більше 30 мільйонів фунтів. Якщо перевести в нашу національну валюту, це більше 1 мільярда гривень. Тут, правда, варто зробити уточнення, що не вся ця сума дістається командам боксерів. У форматі платних трансляцій в професійному боксі зазвичай працює формула 50 на 50. Тобто, 50 відсотків з проданих трансляцій залишається на телеканалі-трансляторі, якій промотує майбутній мегафайт і вкладається в його розкрутку, друга половина виплачується організаторам бою.

Додамо, що за кількістю глядачів (90 000) повторили британський рекорд 1939 року (!), коли свої стосунки в рингу з'ясовували Льон Харві та Джок МакЕвой. А в США вперше з часів мегафайту Флойда Мейвезера з Менні Пакьяо пряма трансляція велася на двох телеканалах-конкурентах НВО і Showtime. Обидва телеканали заплатили більш ніж по 3 мільйони доларів, на Showtime була пряма трансляція (в денний для США час), на НВО - у вечірньому прайм-тайм.

Це був третій бій Володимира Кличка, який транслювався Sky Sports у форматі pay-per-view. У 2011 році трансляцію об'єднувального поєдинку Володимир Кличко - Девід Хей придбали 1 143 000 британців, поєдинок увійшов в топ-5 найбільш продаваних трансляцій в історії телеканалу (вартість трансляції становила 14,95 фунтів). Показники продажів зовсім небагато поступилися бою Флойд Мейвезер - Ріккі Гаттон, де купили 1 150 000 трансляцій, що принесло їм на той час третє місце в рейтингу (поєдинок Кличко - Хей був на четвертому місці, а замикав топ-5 перший бій Тоні Беллью і Девіда Хея, трансляцію якого купили 890 000 британців). У 2015 році Sky Sports Box office запропонував телеглядачам бій Володимир Кличко - Тайсон Ф'юрі за ціною 17 фунтів на території Великобританії і 22 фунта на території Ірландії. Трансляцію придбали 545 тисяч британців.

Ще одним українцем, чий бій транслювався в форматі pay-per-view був Андрій Котельник. Його поєдинок з Аміром Ханом у 2009 році придбали 100 000 телеглядачів. Також Sky Sports Box office в 2018 році транслював бій тоді ще абсолютного чемпіона світу Олександра Усика з Ентоні Беллью. Трансляція поєдинку Усика з Дереком Чісорою (дата бою поки невідома), теж запланована на Sky Sports Box office у форматі pay-per-view.

Максим Розенко, Київ

Фото: mixsport.pro