Володимир Кличко матиме великий вплив на бокс у найближчі роки – ЗМІ

Українець й надалі впливатиме на надважкий дивізіон.

Дух і досвід одного з найбільш домінуючих чемпіонів в історії суперважкої ваги Володимира Кличка буде присутній на рингу протягом ще довго часу. У цьому впевнені аналітики німецького видання Sueddeutsche, пише сайт klitschko-brothers.com.

«Якщо перший серйозний поєдинок десятиліття може служити орієнтиром для наступної декади, то в суперважкій вазі почнуться цікаві часи. Наприклад, минуле десятиліття почалося з захисту титулу Володимиром Кличком в бою з Едді Чамберса. Наступні 10 років пройшли досить нудно: піковому українцеві не зміг протистояти ніхто.

Однак перший великий поєдинок двадцятих, бачиться захоплюючим і непередбачуваним: 22 лютого Деонтей Вайлдер, чемпіон світу за версією WBC і Тайсон Ф'юрі зустрічаються в Лас-Вегасі. У Вайлдера є неймовірна потужність в кулаках. Ф'юрі – стратег, якого всі бояться, але він також здатен здивувати.

Але найцікавіше в іншому: переможець цього поєдинку, ймовірно, битиметься з Ентоні Джошуа, чемпіоном світу за версією трьох інших асоціацій. Він все ще несе дух минулого десятиліття: прикладом, а часто і наставником британця є Володимир Кличко. І тому українець надалі впливатиме на надважкий дивізіон. Якщо, звичайно, не вирішить повернутися сам», - пише німецьке видання.

Нагадаємо, екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко натякнув, що розглядає варіант повернення на ринг: «Чи повернуся я на ринг? Чи здатний я це зробити? Не знаю, ніхто не знає. Щоранку я тренуюся і брешу собі, що збираюся повернутися. Мене гріє ця брехня, я мотивую себе на здоровий спосіб життя».

Кличко останній бій в кар'єрі провів в квітні 2017 року, поступившись Ентоні Джошуа.