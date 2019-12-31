Бій Кличко - Джошуа визнаний боксерським "Поєдинком десятиліття"

Бій між українцем Володимиром Кличком і британцем Ентоні Джошуа визнаний найкращим боксерським поєдинком десятиліття за версією популярного видання Boxing News.

У голосуванні він, зокрема, обійшов першу зустріч Геннадій Головкін (Казахстан) - Сауль Альварес (Мексика), а також поєдинки Наоя Іноуе (Японія) - Ноніто Донейр (Філіппіни) та Срісакет Сор Рунгвісаі (Таїланд) - Роман Гонселес (Нікарагуа), повідомляє повідомляє Klitschko-brothers.com.

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Додамо, що поєдинок Кличко - Джошуа пройшов у квітні 2017 року на лондонському стадіоні "Вемблі" і завершився перемогою британця технічним нокаутом в 11-у раунді. Протягом бою кожен з боксерів встиг побувати в нокдаунах.