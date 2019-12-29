Майбутній суперник Ломаченка виграв титул WBA

Джервонта Девіс нокаутував Гамбоа.

Американський боксер Джервонта Девіс став володарем титулу WBA Regular в легкій вазі після перемоги в 12-му раунді технічним нокаутом проти кубинця Юріоркіса Гамбоа, повідомляє Укрінформ.

Бій відбувся у Атланті (США). 25-річний Девіс виявився сильнішим 38-річного ветерана практично у всьому. Гамбоа протягом бою тричі побував у нокдауні. Рефері поєдинку зупинив бій в останньому раунді після чергового нокдауну кубинського боксера.

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Джервонта Девіс продовжує залишатися непереможним, а Гамбоа програв вперше з 2017 року, коли поступився мексиканцю Робінсону Кастельяносу.

Нагадаємо, в легкій вазі виступає українець Василь Ломаченко. Девіс є потенційний суперником в одному з наступних боїв Ломаченка.