Джервонта Девіс проведе бій проти Ломаченка в 2020 році

Американець каже, що вже час на великий бій проти Ломаченка.

Чемпіон світу за версією WBA в другій напівлегкій вазі Джервонта Девіс заявив, що хоче вже в наступному році вийти в ринг проти чемпіона світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василя Ломаченка. Про це повідомляє boxingscene.com.

«Звичайно, я зацікавлений в бою з Ломаченко. Як фанату боксу мені цікаві поєдинки з сильними боксерами. Безумовно, мені потрібен бій проти Ломаченка. Можливо, ми проведемо його на початку 2020 року.

Я досить дорослий, щоб прийняти цей виклик. Нехай Ломаченко виграє свої наступні бої, і ми обов'язково воюватимемо з ним в рингу. Думаю, прийшов час для цього», - заявив Девіс.

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В кінці липня 24-річний американець Джервонта Девіс захистив титул чемпіона світу за версією WBA в бою проти обов'язкового претендента Рікардо Нуньєса з Панами. Американець нокаутував свого суперника вже у 2-му раунді.

Нагадаємо, Ломаченко свій наступний поєдинок за вакантний титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBC проти британця Люка Кемпбелла проведе 31 серпня.