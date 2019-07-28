Джервонта Девіс нокаутував Нуньєса

Потенційний суперник Ломаченка захистив свій титул чемпіона WBA в другій напівлегкій вазі.

Чемпіон світу за версією WBA в другій напівлегкій вазі Джервонта Девіс захистив свій титул в бою проти обов'язкового претендента Рікардо Нуньєса з Панами. Про це повідомляє Укрінформ.

Бій відбувся в Балтиморі. 24-річний американець нокаутував свого суперника вже у другому раунді і рефері зупинив поєдинок достроково. При цьому, Нуньєс був незадоволений рішенням арбітра, вважаючи, що той завчасно зупинив бій.

Після цієї перемоги в активі Джервонти вже 22 перемоги в профі при відсутності поразок.

Відзначимо, що після бою Девіс викликав на об'єднавчий бій володаря титулу за версією IBF Тевіна Фармера.

Нагадаємо, в минулому році Василь Ломаченко викликав на бій Джервонту Девіса. Він заявив, що готовий боксувати проти американця навіть безплатно.