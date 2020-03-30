Володимир Кличко - кандидат на включення до Залу боксерської слави
Укрінформ
Українець Володимир Кличко увійшов число кандидатів на включення до Міжнародного залу боксерської слави у 2021 році.
Про це повідомляє Klitschko-brothers.com, відзначаючи, що цього разу серед кандидатів - по-справжньому зіркові боксери.
Компанію Кличку-молодшому у голосуванні складуть один з кращих боксерів в історії, чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер, Мігель Котто, який вигравав пояси у чотирьох дивізіонах, а також колишній абсолютний чемпіон світу в напівважкій вазі Андре Ворд.
Переможця голосування назвуть у грудні.
Міжнародний зал боксерської слави розташований в Канастоті, штат Нью-Йорк (США).