Володимир Кличко - кандидат на включення до Залу боксерської слави

Українець Володимир Кличко увійшов число кандидатів на включення до Міжнародного залу боксерської слави у 2021 році.

Про це повідомляє Klitschko-brothers.com, відзначаючи, що цього разу серед кандидатів - по-справжньому зіркові боксери.

Компанію Кличку-молодшому у голосуванні складуть один з кращих боксерів в історії, чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер, Мігель Котто, який вигравав пояси у чотирьох дивізіонах, а також колишній абсолютний чемпіон світу в напівважкій вазі Андре Ворд.

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Переможця голосування назвуть у грудні.

Міжнародний зал боксерської слави розташований в Канастоті, штат Нью-Йорк (США).