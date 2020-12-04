Перенесення Олімпіади коштувало Японії майже $2,8 мільярда
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
За словами організаторів, очікується, що влада Токіо заплатить 1,15 млрд доларів, організаційний комітет 0,99 млрд, а японський уряд додасть ще 0,71 млрд доларів.
Міжнародний олімпійський комітет, зі свого боку, вже компенсував 650 мільйонів доларів США.
Зазначається, що загальний бюджет на проведення Олімпійських ігор у Токіо до їх перенесення становив 12,6 млрд доларів США.
Раніше прем'єр-міністр Японії Йошіхіде Суґа та голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах домовилися, що Олімпійські ігри в Токіо пройдуть улітку 2021 року.
Як повідомляв Укрінформ, Олімпіада в Токіо мала проходити з 24 липня до 9 серпня 2020 року, однак через пандемію коронавірусу змагання були перенесені.