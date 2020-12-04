Перенесення Олімпіади коштувало Японії майже $2,8 мільярда

Перенесення Олімпійських ігор на наступний рік через пандемію коронавірусу коштувало японським організаторам додатково 2,8 мільярда доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

За словами організаторів, очікується, що влада Токіо заплатить 1,15 млрд доларів, організаційний комітет 0,99 млрд, а японський уряд додасть ще 0,71 млрд доларів.

Міжнародний олімпійський комітет, зі свого боку, вже компенсував 650 мільйонів доларів США.

Зазначається, що загальний бюджет на проведення Олімпійських ігор у Токіо до їх перенесення становив 12,6 млрд доларів США.

Раніше прем'єр-міністр Японії Йошіхіде Суґа та голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах домовилися, що Олімпійські ігри в Токіо пройдуть улітку 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, Олімпіада в Токіо мала проходити з 24 липня до 9 серпня 2020 року, однак через пандемію коронавірусу змагання були перенесені.