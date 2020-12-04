Київ прийме матчі, що залишилися у групі F відбору на Євробаскет-2022
Укрінформ
У Києві організують "бабл" для проведення матчів групи F кваліфікації Євробаскету-2022.
Про це на сторінці у Twitter повідомив литовський журналіст Донатас Урбонас.
У столиці України зіграють збірні Словенії, Угорщини, України та Австрії.
Ігри заплановані на 18-те і 21 лютого. Втім, можливі зміни, оскільки ще невідомі дати перенесених матчів збірної Угорщини, яка пропустила листопадове ігрове "вікно" через спалах коронавірусу в команді.
Українська команда 18 лютого проведе зустріч з Угорщиною, а 21-го - зі Словенією.
Як повідомляв Укрінформ, наші баскетболісти вже забезпечили собі вихід на Євробаскет-2022, перемігши 30 квітня в Словенії збірну Австрії - 70:67.
Фото: fbu.ua.