Українці перемогли Австрію і вийшли на Євробаскет-2022

Національна чоловіча збірна Украиїни з баскетболу обіграла у понеділок команду Австрії у матчі 4-го туру кваліфікації чемпіонату Європи-2022.

Гра на паркеті "Арени Стожице" у Любляні (Словенія) завершилася з рахунком 70:67 (16:14, 13:16, 21:15,20:22), передає Укрінформ.

Найбільш результативним у складі українських баскетболістів був Олександр Мішула (20 очок); у суперників - Бенедікт Гуттл (16).

Першу гру з австрійцями у лютому нинішнього року підопічні Айнарса Багатскіса виграли у Граці з результатом 88:73.

Турнірне становище у групі F: Словенія - 3 перемоги (у 4-х матчах), Угорщина - 2 (2), Україна - 2 (4), Австрія - 0 (4).

Матчі 5-6-го турів кваліфікації заплановані на лютий 2021 року. На Євробаскет з квартету виходять три збірні. Австрія вже не зможе наздогнати нашу команду у турнірній таблиці.

Фінальна частина чемпіонату Європи має пройти 1-18 вересня 2022 року у чотирьох країнах - Чехії, Грузії, Італії та Німеччині.

Фото: fbu.ua.