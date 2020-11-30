Баскетбол: Тимофеєнко не зіграє проти австрійців через мікротравму

Капітан баскетбольного клубу "Дніпро" Станіслав Тимофеєнко не виступить за національну збірну України у другому поспіль матчі відбору Євро-2022.

Як повідомляє пресслужба ФБУ, Тимофеєнко відчув біль у м'язах лівої ноги ще перед грою зі збірною Словенії, передає Укрінформ.

Через те, що дискомфорт усунути не змогли, було прийнято рішення не включати гравця й на другу гру кваліфікації Євробаскету проти Австрії.

Поєдинок Україна - Австрія відбудеться у Словенії 30 листопада і розпочнеться о 18.10.

Турнірне становище у групі F: Словенія - 3 перемоги (у 4-х матчах), Угорщина - 2 (2), Україна - 1 (3), Австрія - 0 (3).

До фінальної частини Євробаскету-2022 виходять три збірні з чотирьох.

Фото: fbu.ua.