Баскетбол: Тимофеєнко не зіграє проти австрійців через мікротравму
Укрінформ
Капітан баскетбольного клубу "Дніпро" Станіслав Тимофеєнко не виступить за національну збірну України у другому поспіль матчі відбору Євро-2022.
Як повідомляє пресслужба ФБУ, Тимофеєнко відчув біль у м'язах лівої ноги ще перед грою зі збірною Словенії, передає Укрінформ.
Через те, що дискомфорт усунути не змогли, було прийнято рішення не включати гравця й на другу гру кваліфікації Євробаскету проти Австрії.
Поєдинок Україна - Австрія відбудеться у Словенії 30 листопада і розпочнеться о 18.10.
Турнірне становище у групі F: Словенія - 3 перемоги (у 4-х матчах), Угорщина - 2 (2), Україна - 1 (3), Австрія - 0 (3).
До фінальної частини Євробаскету-2022 виходять три збірні з чотирьох.
Фото: fbu.ua.