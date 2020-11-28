Україна програла Словенії у матчі відбору Євробаскету-2022

Команда Айнарса Багатскіса зазнала другої поразки у кваліфікації.

У матчі відбору чемпіонату Європи-2022 з баскетболу чоловіча збірна України програла Словенії – 73:84, повідомляє Укрінформ.

В Любляні вирішальною стала перша чверть. Наші баскетболісти програли її з розгромним рахунком 9:33. Наступні три чверті Україна виграла, але цього все одно не вистачило, аби наздогнати суперника. У підсумку, збірна України програла – 73:84. Найрезультативнішим у складі нашої команди став Володимир Герун (15 очок).

Україна програла другий з трьох матчів у групі, набрала 4 очки і опустилася на 3-є місце. 30 листопада наша збірна зіграє проти Австрії.