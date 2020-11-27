Баскетбол: Україну чекає випробування чемпіонами Європи

28 і 30 листопада збірна України проведе два матчі в рамках кваліфікації Євробаскету-2022.

Обидва поєдинки пройдуть у Любляні, де ми спершу зіграємо зі Словенією, а потім з Австрією. Зі словенцями в цій кваліфікації ми поки ще не зустрічалися, а ось Австрію в лютому обіграли на виїзді (88:73).

Нагадаємо, що словенці є чинними чемпіонами Європи. Втім, після тріумфу Словенії в 2017 наші команди вже перетиналися і тоді Україна впевнено виграла вдома (82:54) і мінімально поступилася на виїзді (84:85) лише в овертаймі. Що ж стосується прогнозів на найближчу зустріч, то зараз певна перевага на боці господарів. Аналітики Parimatch оцінюють їхні шанси в 65%, але цього явно недостатньо, щоб вважати словенців однозначними претендентами на перемогу.

До того ж у Словенії виникли серйозні проблеми з тренерським штабом. Головний тренер Олександр Секулич тільки почав працювати з командою і майже відразу втратив двох помічників - Єрнея Валентинчича і Драгішу Дробняка, які отримали позитивні тести на коронавірус. Їх замінили Деян Міхевч і Лука Бассин, правда, перед тим як приступити до роботи їм довелося чекати результатів своїх тестів.

У збірної України, тим часом, панує робоча атмосфера. Як запевнив форвард «Дніпра» Станіслав Тимофеєнко, всі налаштовані здобути дві перемоги в листопадових матчах. Особисто він на фарт навіть вирішив не голитися: «Бороду до матчу голити не буду. Не планую, поки переможна серія йде в клубі і сподіваюся, це перенесеться в збірну. Поки будуть перемоги, голити її не збираюся», - сказав Тимофеєнко.

Фото: сайт ФБУ