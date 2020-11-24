Баскетбол: центровий Герун приєднався до збірної України

Центровий іспанського клубу "Унікаха" Володимир Герун приєднався до збірної України у Любляні, де пройдуть матчі кваліфікації Євробаскету-2022.

Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ, передає Укрінформ.

"Доїхав до Любляни нормально, гра у неділю в нас була відносно рання, тому у мене пішло півдня на відновлення. Приїхав, із хлопцями вже поспілкувався - настрій відмінний. Тренер хотів, щоб я трохи порухався після перельоту. У день адаптації все робив без контакту. У вівторок вже працюватимемо у повну силу", - розповів Герун.

Як повідомляв Укрінформ 28-го та 30 листопада баскетбольна збірна України зіграє в Любляні проти Словенії та Австрії у відборі Євро-2022.

Фото: fbu.ua.