Тренер українських баскетболістів: Словенія - досвідчений опонент

Чоловіча національна збірна України з баскетболу прибула до Любляни, де протягом п’яти днів готуватиметься до матчів другого кваліфікації Євробаскета-2022 проти Словенії (28 листопада) та Австрії (30 листопада).

Головний тренер українських баскетболістів латвієць Айнарс Багатскіс наступного суперника нашої команди - Словенію охарактеризував як "досвідченого і неприємного" опонента, повідомляє пресслужба ФБУ.

"Словенія - дуже неприємний суперник. Баскетболісти знають, як грати, вони добре навчені. Деякі гравці мають хорошу репутацію в Європі. Більшість баскетболістів агресивні, добре відчувають дистанцію, вміють заробляти фоли. Це досвідчена команда. На нас очікує дуже важкий матч. Головне - бути упевненими в собі. Те, що ми фізично добре підійдемо до гри, в цьому я впевнений, але дуже важливо, кажучи боксерською термінологією, тримати удар і потім це використати", - сказав тренер.

Він також розповів про втрати у складі української команди.

"У нас були збори, і мені дуже сподобалося, що хлопці один за одного. Звичайно, те, щов команді немає Богдана Близнюка, Павла Крутоуса та Артема Пустового - це б’є. До останнього ми розраховували на них. Дуже добре для Артема, що він почав отримувати хвилини в "Барселоні", але для нас не дуже. Богдан та Павло, окрім їхнього таланту в нападі, дуже солідно виглядають у захисті. Тепер наші баскетболісти мають грати і за себе, і за країну, і за того хлопця також. Проте, у словенців також немає Препелича, Ніколича, я не кажу вже про гравців НБА...", - заявив Багатскіс.

Як повідомляв Укрінформ, на старті відбору Євро-2022 українські баскетболісти перемогли на виїзді Австрію (88:73) та поступилися в Запоріжжі Угорщині (60:62).

Після двох матчів у групі F Україна з однією перемогою посідає другу сходинку турнірної таблиці. Попереду Угорщина з двома перемогами. На третьому місці - словенці (1 перемога), на четвертому - збірна Австрії (0).

Фото: fbu.ua.